Eredivisie-flops: Ajax hofleverancier na ineenstorting, Feyenoord levert duo

Onderscheidde zich bij FC Volendam in de eerste helft nog met een uitstekende redding, maar ging na 70 minuten spelen de mist in. De doelman liet zich de bal op haast onverklaarbare wijze ontfutselen door Milan de Haan, die zomaar de 3-1 eindstand op het scorebord kon neerzetten.De rechtsback stond in Eindhoven tegen directe tegenstander Hirving Lozano en moest ook nog geregeld een opstomende Sergiño Dest onschadelijk maken. Gaaei zakte door het ijs.

Halilovic en Fortuna begonnen erg goed aan het seizoen, maar inmiddels zit de klad er een beetje in. Tegen FC Utrecht kreeg de sierlijke linkspoot vanaf elf meter dé kans om de Limburgers op voorsprong te zetten, maar hij slaagde er niet in om de bal langs doelman Vasilios Barkas te schieten.Zal in de nacht van zaterdag op zondag misschien nog wel een keer wakker geschrokken zijn van Osame Sahroui.

PSV juicht, Ajax en Feyenoord treuren en schrik om Dost: samenvattingen eredivisieBekijk hieronder de samenvattingen van de duels op zaterdag en vrijdag in de tiende speelronde van de eredivisie.

FC Twente deelt dreun uit en bezorgt Feyenoord eerste nederlaag in Eredivisie

Feyenoord lijdt tegen FC Twente eerste nederlaag van het Eredivisie-seizoenFeyenoord heeft zondag voor het eerst dit Eredivisie-seizoen een nederlaag geleden. De ploeg van coach Arne Slot verloor op bezoek bij FC Twente met 2-1. De tukkers nemen door de winst de derde plek over van Feyenoord.

LIVE: koploper PSV en laagvlieger Ajax spelen Eredivisie-'topper'Koploper PSV en nummer zeventien Ajax kruisen zondag de degens, maar volgens Peter Bosz is er nog steeds sprake van een Eredivisie-topper. Weten de Amsterdammers de rug te rechten tegen de nog ongenaakbare Eindhovenaren? In dit liveblog mis je niets van het duel tussen de rivalen.

Ajax zorgt voor primeur met laatste plaats in Eredivisie én KKD

FC Volendam verslaat Excelsior en maakt van Ajax nieuwe nummer 18 EredivisieFC Volendam heeft door een zege op Excelsior de laatste plaats op de ranglijst overgelaten aan Ajax. De nieuwe nummer zeventien van de Eredivisie trakteerden de Rotterdammers in eigen huis op een 3-1 nederlaag. Alle drie de Volendamse treffers vielen na rust.