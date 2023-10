Eran Zahavi keert jaar na ‘slaapkamerrel’ terug als international van Israël

Nederland Headlines

Lees verder:

voetbalzonenl »

Ex-PSV'er Zahavi keert na 'hotelgate' terug als international van IsraëlLees meer Lees verder ⮕

Zahavi keert terug bij Israël: ‘Ik wil gewoon dat we ons plaatsen voor het EK’Eran Zahavi heeft besloten om zich weer beschikbaar te stellen voor interlands van Israël. De 36-jarige aanvaller leek een jaar geleden een einde te maken aan zijn interlandcarrière, vanwege een ‘slaapkamerrel’. Lees verder ⮕

Zahavi slikt principes in en komt weer uit voor nationale ploeg IsraëlEran Zahavi keert weer terug bij de nationale ploeg van Israël. De oud-PSV'er komt terug van zijn radicale besluit om te stoppen als international, nadat hij van de nieuwe bondscoach Alon Hazan geen privéslaapkamer mocht hebben. Lees verder ⮕

Zahavi slikt 'hotelprincipes' in en komt weer uit voor nationale ploeg IsraëlEran Zahavi keert weer terug bij de nationale ploeg van Israël. De oud-PSV'er komt terug van zijn radicale besluit om te stoppen als international, nadat hij van de nieuwe bondscoach Alon Hazan geen privéslaapkamer mocht hebben. Lees verder ⮕

'Hamas vuurt raket af op Zuid-Israël' • Erdogan haalt uit naar IsraëlVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Feit of Fictie: Is Israël door de VN het afgelopen jaar net zo vaak veroordeeld als alle andere landen bij elkaar?Israël heeft geen goed woord over voor de baas van de Verenigde Naties, Antonio Guterres. Die heeft Hamas weliswaar hard veroordeeld om de aanslagen, maar pleit Israël ook niet vrij. De verhouding tussen Israël en de VN ligt dus op scherp. Lees verder ⮕