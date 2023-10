Enorm woningtekort: Den Bosch gaat 300 huizen veel sneller bouwen

"Als we het proces met jaren kunnen verkorten, heeft dat positieve gevolgen op de woningmarkt”, zegt wethouder wonen Pieter Paul Slikker.Het fysiek bouwen van nieuwe huizen duurt ongeveer een jaar, maar de procedures die daaraan vooraf gaan nemen veel meer tijd in beslag. Het gaat dan om het bepalen waar en wat er precies gebouwd moet worden, met welke kwaliteiten en onder welke voorwaarden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil onderzoeken of die voorbereidingsprocedure sneller kan. Door zoveel mogelijk stappen tegelijk te zetten, in plaats van achter elkaar. Het gaat dan om rekenen, tekenen, onderzoeken en juridisch vastleggen. Locatie Orthen-d’n Herp, de plek waar vroeger sociaal werkbedrijf Weener XL zat in Den Bosch, is gekozen als één van de vier landelijke proefprojecten.

“We zijn als gemeente gewend om bij elk woningbouwproject dezelfde stappen achter elkaar te doorlopen. Er is wel eens geopperd om de werkwijze om te gooien of efficiënter te maken, maar dat doe je niet zomaar”, zegt wethouder Slikker."Het is fijn dat het ministerie ons helpt met kennis en geld om te onderzoeken of en hoe dat wel kan."Normaal duurt het proces vanaf de tekentafel totdat de bewoners de sleutel krijgen van hun huis zeven tot tien jaar. headtopics.com

"De grootste vertraging zit vaak in het voortraject. Bijvoorbeeld door een gemeenteraad of omgeving die het niet eens zijn met de ontwerpplannen. Als je de stappen tegelijktijdig doorloopt en hen meeneemt in het proces, dan kan je een woningbouwproject zeker met de helft versnellen", zegt Edwin Waelput, docent bouwkunde aan de Avans, .

Het doel van de gemeente Den Bosch is om binnen maximaal drie tot vier jaar 300 betaalbare huizen te bouwen in Orthen."Dat klinkt nog steeds lang, maar dat is het hoogst haalbare. Als het proces nog korter zou worden, dan kunnen we de goede kwaliteit niet meer bieden", zegt Slikker.De Bossche wethouder wonen hoopt dat de gemeente kan leren van het proefproject."Door de wooncrisis moeten we in Den Bosch de komende tien jaar meer dan tienduizend woningen bouwen. headtopics.com

