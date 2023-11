De druk op Erik ten Hag neemt alsmaar toe in Engeland.

Na de kansloze nederlaag tegen aartsrivaal Manchester City (0-3) is de kritiek vanuit de pers niet mals. Talloze media trekken...

Engelse pers opent aanval op Ten Hag: 'Ze zingen: hij is een f*cking clown'De druk op Erik ten Hag neemt alsmaar toe in Engeland. Na de kansloze nederlaag tegen aartsrivaal Manchester City (0-3) is de kritiek vanuit de pers niet mals. Talloze media trekken Ten Hags tactische keuzes van zondag in twijfel, en vragen zich af of de Haaksberger nog wel de juiste man is voor Manchester United.

Lawine aan kritiek op Ten Hag in de Engelse pers: 'Er begint een muiterij te sudderen'

Engelse pers geschokt door niveau Ten Hag en United: 'Lijkt wel een andere sport'Erik ten Hag heeft de problemen rond zijn positie bij Manchester United niet kunnen oplossen tegen Manchester City. Het rode deel van de Engelse stad verloor in de stadsderby met 0-3 van het blauwe deel, waardoor de vormcrisis van United blijft aanhouden. Ook in de Engelse pers zien ze dat de positie van Ten Hag wankeler wordt.

Ten Hag en United kansloos ten onder in stadsderby tegen CityErik ten Hags Manchester United heeft zondag in eigen huis met afgetekende cijfers verloren van Manchester City in de Manchester derby: 0-3. Liverpool won thuis met 3-0 van Nottingham Forest en blijft volop meedoen in de Premier League-top.

City veel te sterk voor United in Manchester Derby, problemen Ten Hag houden aanManchester United is er zondag niet in geslaagd de Manchester Derby naar zich toe te trekken. Het Manchester City van Pep Guardiola was veel te sterk voor The Red Devils, waardoor de problemen bij manager Erik ten Hag aanhouden: 0-3.

LIVE: Ten Hag wil weg omhoog doorzetten in beladen Manchester-derbyOp zondagmiddag wordt de altijd beladen Manchester-derby gespeeld tussen Manchester United en Manchester City. Om 16:30 wordt er afgetrapt op Old Trafford, waar Erik ten Hag met zijn ploeg zal aantreden tegen het team van Pep Guardiola, de oefenmeester met wie hij bij Bayern München nog samenwerkte.