Engelse pers lyrisch over 'ster' Gravenberch: 'Wat bezielde Bayern, een koopje'

met 5-1 van Toulouse. De middenvelder maakte een sterke indruk en bekroonde zijn optreden met een doelpunt. In de Engelse media wordt Gravenberch geprezen voor zijn spel.. 'De middenvelder maakte een sterke indruk en inspireerde Liverpool', schrijft de krant verder over de voormalig Ajacied, die vlak na zijn goal gewisseld werd en een daverend applaus ontving op Anfield.is lovend over Gravenberch, die deze zomer Bayern München verruilde voor de ploeg van trainer Jürgen Klopp.

Hij had de meeste schoten op doel en verdiende zijn tweede doelpunt in dienst van Liverpool.'was zelfs zo lovend over Gravenberch, dat hij werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. 'Waarom in hemelsnaam wilde Bayern München van hem af? Gravenberch was fantastisch door zijn dribbels en Toulouse kon geen vat op zijn dynamiek krijgen. Per week lijkt het er meer op dat Liverpool een absoluut koopje te pakken heeft in de vorm van Gravenberch. Een staande ovatie was dan ook terecht.

