Engelse pers lyrisch over 'ster' Gravenberch: 'Hij inspireerde Liverpool'

met 5-1 van Toulouse. De middenvelder maakte een sterke indruk en bekroonde zijn optreden met een doelpunt. In de Engelse media wordt Gravenberch geprezen voor zijn spel.. 'De middenvelder maakte een sterke indruk en inspireerde Liverpool', schrijft de krant verder over de voormalig Ajacied, die vlak na zijn goal gewisseld werd en een daverend applaus ontving op Anfield.

is lovend over Gravenberch, die deze zomer Bayern München verruilde voor de ploeg van trainer Jürgen Klopp. 'Gravenberch was de ster van de wedstrijd. Liverpool wint voor de derde keer op rij en staat vijf punten voor in Groep E.'de prestatie die Gravenberch op de mat legde. 'Hij hield de gehele wedstrijd verdedigers van zich af en leidde zijn team naar voren. Hij had de meeste schoten op doel en verdiende zijn tweede doelpunt in dienst van Liverpool.

