Engelse media laten geen spaan heel van 'horrorshow' Ten Hag

'Ten Hag heeft indrukwekkende dingen gedaan bij United, maar niet in dit seizoen', vervolgt de krant. 'De Nederlander is kapitein van een zinkend schip. Er is weer een nieuw hoofdstuk geschreven in het steeds lelijker wordende verhaal van Ten Hag bij United.'daaraan toe. 'Zelfs binnen de vele jaren van mislukking zijn er prestaties die echt schokkend zijn, en dit was er één van.

De Engelse pers pakt na de kansloze 0-3 nederlaag van Manchester United tegen Newcastle United groots uit met de wankelende positie van Erik ten Hag. De positie van de Nederlander stond al onder druk, maar neemt na de League Cup-uitschakeling nog grotere vormen aan.

In de Engelse tabloids steken geruchten de kop op dat spelers van Manchester United niet achter bepaalde tactische keuzes van manager Erik ten Hag zouden staan. Na de verloren wedstrijd tegen rivaal Manchester City onstond er gemor in de kleedkamer van The Red Devils.

Roy Keane vindt dat Erik ten Hag de aanvoerdersband van Bruno Fernandes zo snel mogelijk moet afpakken, zo heeft het Manchester United-icoon gezegd in een uitzending van Sky Sports.

Roy Keane vindt dat Erik ten Hag de aanvoerdersband van Bruno Fernandes zo snel mogelijk moet afpakken, zo heeft het Manchester United-icoon gezegd in een uitzending van Sky Sports.

