. Het rode deel van de Engelse stad verloor in de stadsderby met 0-3 van het blauwe deel, waardoor de vormcrisis van United blijft aanhouden. Ook in de Engelse pers zien ze dat de positie van Ten Hag wankeler wordt.ziet dat het gat tussen Manchester City en Manchester United alsmaar groter wordt. 'United is nog niet eens in de buurt van het verkleinen van die kloof tussen beide clubs. Als je tegen misschien wel de beste spits ter wereld speelt, kan je hem nooit vrij laten inkoppen.

Volgens de Engelse krant is er één man het meest schuldig voor de huidige positie en vorm van United: Ten Hag. 'Hij is de schuldige. Na zeventien maanden en drie transferperiodes, heeft hij een ploeg op het veld staan met een nauwelijks zichtbaar strijdplan. Het zijn gewoon te veel spelers die het niveau niet aankunnen. De spelers die hij heeft gehaald hebben gewoon niet de gewenste impact.'sprak van een ontnuchterende ervaring.

'Muiterij begint te sudderen', is de pijnlijke conclusie van het medium uit Manchester. 'Het publiek begon te juichen toen Marcus Rashford werd gewisseld. Ten Hag twijfelt ook wekelijks aan zichzelf. United is nu zo diep gezonken dat ze teruggrijpen naar het mikken op de counter.'is niet mals tegenover de malaise waarin United zich nu bevindt. 'In je eigen stad afgemaakt worden door je aartsrivaal is de grootste vernedering die je kunt krijgen. headtopics.com

