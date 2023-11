Emotionele Van Schaik: 'Dost wilde nog wat tegen de spelers zeggen'

Dost is weer bij kennis en naar een ziekenhuis vervoerd.Bij het ingaan van de extra tijd ging het mis in Alkmaar, toen Dost zonder tegenstander in de buurt naar de grond ging. Meteen kwam de medische staf van AZ en NEC in actie, de spelers op het veld vormden een muur om de liggende Dost heen. Enkele minuten later was Dost weer bij kennis en werd hij van het veld gedragen per brancard. Via een opgestoken hand liet Dost weten dat het weer beter met hem ging.

Het was voor NEC al vrij snel duidelijk dat de wedstrijd tegen AZ niet uitgespeeld ging worden. Van Schaik: 'Het was muisstil in de kleedkamer. We konden echt niet meer voetballen. Het is super hoe AZ meewerkt, hier hoef je geen discussie over te hebben. Ik vond het ook mooi hoe het stadion reageerde, dat is dan het mooie aan voetbal.'

'Laten we hopen dat hij weer wat aansterkt', gaat Van Schaik verder. 'Dit is onwerkelijk. Voetbal is niet meer belangrijk natuurlijk, dit heeft echt veel indruk gemaakt. Bas is in goede handen, dat is het allerbelangrijkste. headtopics.com

Dost volleert NEC op voorsprong tegen AZ • Aanwinst Van Wermerskerken meteen in de basisIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde.

NEC definitief gestaakt na in elkaar storten van Bas DostDe wedstrijd tussen AZ en NEC is definitief gestaakt na het in elkaar zakken van Bas Dost. De aanvaller ging in de 90ste minuut plotseling naar de grond. Dost werd bij kennis per brancard van het veld gevoerd. Vlak daarna werd duidelijk dat het duel definitief gestaakt is. Wanneer het duel uitgespeeld wordt, is nog niet bekend.

