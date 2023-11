Emmy en Koos zoeken opvolgers voor opvanghuis voor mensen met beperking

"We hebben best wat van ons privéleven moeten missen maar we hebben er ongelooflijk veel voor terug gekregen", zegt Emmy.In de monumentale boerderij aan de Burgemeester van der Schansstraat wonen Emmy en Koos met acht vaste bewoners die er ieder een eigen kamer hebben. Emmy: “We zijn nadrukkelijk niet een soort vader of moeder voor ze want, iedereen heeft tenslotte een eigen familie.

Hoewel de Emmy en Koos de vaste waarden zijn in het huis doen ze niet alles zelf."Inmiddels hebben we al jaren een tof team met medewerkers om ons heen", vertelt Koos."Daardoor kunnen we ook af en toe wat afstand nemen want bij ons lopen werk en privé altijd door elkaar. Ik heb daarom nooit het gevoel dat ik naar mijn werk ga. Ook bij afspraken die ik maak, moet ik altijd rekening houden met de mogelijkheid dat er iets tussenkomt.

"Er komt ook best een bak administratie bij kijken", vult Emmy aan. “Dat is in de loop der jaren ook steeds meer geworden. We zijn als Thomashuis een zelfstandige onderneming en je moet er dus voor zorgen dat de bedrijfsvoering klopt. Je bent naast begeleider ook werkgever. Dat was voor mij overigens in het begin de grootste uitdaging."Het besef dat ze het Thomashuis over gaan dragen aan een nieuw koppel, dringt inmiddels steeds meer tot ze door. headtopics.com

"We zijn inderdaad enorm verknocht geraakt aan deze groep. Maar op een gegeven moment moet je weten wanneer je moet stoppen. Je gaat ongemerkt dingen op routine doen. Ik gun de bewoners een nieuw elan en daarvoor heb je andere mensen nodig", vindt Emmy..

Inmiddels is de zoektocht naar hun opvolgers gestart. Koos heeft hierover een duidelijk idee:"Naast kennis en ervaring moeten ze vooral plezier uitstralen en enthousiast zijn over het concept van het Thomashuis. Het is voor ons best een avontuur geweest, maar ook een enorme verrijking van ons leven."Emmy:"Ik denk dat dit het leukste is wat ik ook gedaan heb. headtopics.com

