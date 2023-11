Ellert en Brammert: vader en zoon, broers of geliefden?

Dick Blancke, een schrijver van poëzie (onder andere over het thema homoseksualiteit), noemt Ellert en Brammert in 1985, naar aanleiding van 'roze zaterdag' in de stad Groningen, homoseksuelen: Antwoorden Dan terug naar de ingestuurde vragen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTVDRENTHE: Liegende kroongetuige legt zich neer bij celstraf voor meineedDe Kampenaar kreeg voor zijn onthullingen in 2019 strafkorting. Maar de verdediging van de schoonfamilie kwam erachter dat de berichten niet echt waren.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Liegende kroongetuige gaat niet in hoger beroep tegen celstraf voor meineedDe Kampenaar kreeg voor zijn onthullingen in 2019 strafkorting. Maar de verdediging van de schoonfamilie kwam erachter dat de berichten niet echt waren.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

NOS: Einde aan zaak rond Nieuw-Zeelands vulkaandrama: laatste partij ook schuldigDe eigenaren van het eiland waren gewaarschuwd voor de seismische activiteit van de vulkaan en lieten toch toeristen toe.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Cel- en taakstraffen voor trio dat ouderen via bankpasfraude oplichtteEind 2022 kreeg de politie opvallend veel meldingen binnen van ouderen uit het Noorden die op vergelijkbare wijze waren opgelicht.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

OMROEPBRABANT: Schadeclaim nadat merrie overlijdt na nachtelijke bestrijding processierupsEen echtpaar uit Bergeijk zal vrijdag de dertiende mei van vorig jaar nooit meer vergeten. Die nacht overleed een merrie en raakte een drachtige merrie van het echtpaar gewond. Dat gebeurde volgens hen nadat ze op hol waren geslagen door de plotselinge herrie van een tractor, die de eikenprocessierups aan het bestrijden was.

Bron: omroepbrabant | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Bijna anderhalf uur file op A28 bij de Wijk, weg weer vrijTwee afritten waren afgesloten vanwege bergingswerkzaamheden. Verkeer richting Zwolle werd omgeleid. Inmiddels is de weg weer vrij en neemt de file af.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕