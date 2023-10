‘El Ghazi wordt ondanks rectificatie ontslagen door Mainz om Isräel-Gaza-post’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.vrijdag.

El Ghazi kwam eerder deze maand in opspraak nadat hij enkele pro-Palestijnse posts op zijn Instagram-kanaal deelde. In overleg met de speler besloot Mainz vervolgens om de Nederlander op non-actief te stellen. Naar nu blijkt wil de club de samenwerking zo snel mogelijk stopzetten.

Vooral het reposten van een bericht van Hamas over een terroristische aanslag in Israël voor veel frictie gezorgd binnen de club. Bovendien vindt de club het, volgens, opmerkelijk dat El Ghazi Israël als agressor neerzet en geen steun betuigt aan de 1300 vermoorde Israëliërs. headtopics.com

In totaal deelde El Ghazi drie posts waaruit blijkt dat hij volledig achter de Palestijnen en de vrijheidsstrijd die gevoerd wordt staat. Zijn berichten werden door Mainz gezien als ‘anti-Israël-statements’.van een bericht van Hamas over een terroristische aanslag in Israël zorgde voor veel frictie binnen de club.

Het was voor Mainz grond om de Nederlander op non-actief te stellen. “El Ghazi heeft een standpunt ingenomen over het conflict in het Midden-Oosten dat voor de club onaanvaardbaar was", schreef de Duitse club destijds op de eigen website. headtopics.com

"Mainz respecteert dat er verschillende perspectieven zijn op het complexe conflict in het Midden-Oosten. De club distantieert zich echter duidelijk van de inhoud van het bericht, aangezien het niet de waarden van onze club weerspiegelt.”

Het stadion van Mainz is vernoemd naar Eugen Salomon, een van de oprichters van de club. Dat was een Joodse man van de Nazi's niet mocht aanblijven bij. Salomon kwam om het leven in de holocaust. De club kijkt dan ook streng naar dergelijke politieke uitspraken. headtopics.com

