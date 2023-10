El Ghazi verduidelijkt de beladen uitspraak die hem in de problemen bracht

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.heeft voor het eerst sinds zijn non-actiefstelling bij 1. FSV Mainz van zich laten horen.

"Ik veroordeel het moorden van alle onschuldige burgers in Palestina en Israël", steekt El Ghazi in zijn betoog van wal. De ex-Ajacied wil benadrukken dat de nationaliteit van de slachtoffers onbelangrijk is."Ik leef mee met de onschuldige slachtoffers van dit conflict ongeacht hun nationaliteit. Ik zet me in voor een vreedzaam gebied in het Midden-Oosten", schrijft de aanvaller.

"Voorzover mijn vorige statements op sociale media verkeerd zijn geïnterpreteerd, wil ik graag benadrukken dat vrede en menselijkheid boven alles staat." Het is onbekend wat er nu met de vleugelspeler gaat gebeuren. El Ghazi kwam eerder deze maand in opspraak nadat hij enkele pro-Palestijnse posts op zijn Instagram-kanaal deelde. In overleg met de speler besloot Mainz vervolgens om de Nederlander op non-actief te stellen. headtopics.com

“El Ghazi heeft een standpunt ingenomen over het conflict in het Midden-Oosten dat voor de club onaanvaardbaar was", schreef de Duitse club destijds op de eigen website. "Mainz respecteert dat er verschillende perspectieven zijn op het complexe conflict in het Midden-Oosten. De club distantieert zich echter duidelijk van de inhoud van het bericht, aangezien het niet de waarden van onze club weerspiegelt”

