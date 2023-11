El Ghazi spreekt statement van Mainz 05 tegen: 'Standpunt blijft hetzelfde'

De tweevoudig Oranje-international zou ook duidelijk zijn gemaakt dat de medewerkers van Mainz zich dienen te verbinden aan de waarden van de club. Daarbij wordt in het statement van de club verwezen naar de 'bijzondere verantwoordelijkheid' richting de geschiedenis van de staat Israël, het Joodse volk en de historie van de club, waarvan Eugen Salomon, een Duitser van Joodse afkomst, mede-oprichter is.

'Mijn standpunt blijft nog hetzelfde: ik ben tegen oorlog en geweld, tegen het doden van alle onschuldige burgers, tegen alle vormen van discriminatie, tegen islamofobie, tegen antisemitisme, tegen genocide, tegen apartheid, tegen bezettingen en tegen onderdrukking. Ik neem geen afstand van wat ik heb gezegd en ik sta, vandaag en tot aan mijn laatste adem, voor de mensheid en de onderdrukten', aldus El Ghazi.

'Ik ben geen speciale verantwoordelijkheid verschuldigd aan welke staat dan ook. Ik geloof niet dat er mensen of staten zijn die niet ter verantwoording kunnen worden geroepen of boven de internationale wetgeving staan.

'Niets kan de dood van meer dan 3.500 kinderen in Gaza in de afgelopen drie weken rechtvaardigen. Hoe kunnen we als wereld zwijgen als er volgens liefdadigheidsinstelling Save the Children elke tien minuten één kind wordt gedood in Gaza. Dat zijn negen kinderen die gedood zijn tegen de tijd dat ik één wedstrijd heb gespeeld. Dat aantal blijft maar stijgen. Ik, en wij als wereld, kunnen niet bewust zwijgen.

