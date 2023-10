El Ghazi reageert voor het eerst op schorsing door Mainz: 'Sta juist voor vrede'

El Ghazi gebruikte eerder deze maand op Instagram de omstreden zin 'From the river to the sea, Palestine will be free'. Die uitdrukking houdt in dat alle Israëliërs uit de regio moeten vertrekken. Donderdag verbood Tweede Kamer-voorzitter Vera Bergkamp het gebruik van deze uitspraak in het Nederlandse parlement. El Ghazi's werkgever Mainz - een club met Joodse wortels - zette de aanvaller na zijn uitingen op sociale media voor onbepaalde tijd op non-actief.

'Ik veroordeel het doden van onschuldige burgers in Palestina en Israël en hoop op vrede in het Midden-Oosten. Mijn eerdere verklaringen zijn verkeerd geïnterpreteerd. Ik wil duidelijk maken dat ik voor vrede sta', aldus de aanvaller. Het is nog niet bekend of El Ghazi nog in actie komt voor Mainz, dat laatste staat in de Bundesliga. De tweevoudig Oranje-international tekende begin september transfervrij in Duitsland nadat zijn contract bij PSV was ontbonden.

