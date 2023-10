El Ghazi reageert na schorsing: 'Mijn statement verkeerd geïnterpreteerd'

El Ghazi sprak op sociale media onder meer zijn steun uit voor de Palestijnse zaak. 'Van de rivier tot de zee zal Palestina vrij zijn', liet de oud-speler van onder meer Ajax en PSV weten. De

-club distantieerde zich van de inhoud van het bericht en besloot hem te schorsen. Mainz noemde het standpunt 'ondraaglijk'. Daarom klimt El Ghazi nu opnieuw in de pen.Oranje -international van wal. 'Ik leef mee met de onschuldige slachtoffers van dit conflict, ongeacht hun nationaliteit. Ik zet me in voor een vreedzame regio in het Midden-Oosten. Voorzover mijn vorige statements op sociale media verkeerd zijn geïnterpreteerd, wil ik graag benadrukken dat vrede en menselijkheid boven alles staat.'

