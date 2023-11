El Ghazi'nin sözleşmesi pro-Filistin mesajı nedeniyle sona erdirildi

Mainz maakte eerder op de vrijdag bekend dat het contract van El Ghazi verscheurd is. De voormalig speler van onder meer Ajax en PSV had op social media een pro-Palestijnse boodschap geplaatst. Hij accepteert de contractbeëindiging. 'Staan voor wat juist is, ook als dat betekent dat je alleen bent', schrijft El Ghazi. 'Het verlies van mijn levensonderhoud is niets, in vergelijking met de hel die wordt losgelaten op onschuldige en kwetsbare mensen in Gaza

.' El Ghazi sluit zijn bericht af met de hashtag #. Eerder deed El Ghazi ook al een emotionele oproep. 'Ik ben tegen oorlog en geweld. Ik ben tegen het doden van alle onschuldige burgers. Ik ben tegen alle vormen van discriminatie. Ik ben tegen islamofobie. Ik ben tegen antisemitisme. Ik ben tegen genocide. Ik ben tegen apartheid. Ik ben tegen bezetting. Ik ben tegen onderdrukking', schreef hij, benadrukkend dat hij zijn eigen standpunt blijft verdedigen.De oorlog in de Gazastrook ligt zeer gevoelig bij Mainz. Het stadion is vernoemd naar Eugen Salomon, oprichtend lid van de club. Zijn clubfuncties werden, omdat hij joods was, in 1933 door de nazi's afgenomen. Salomon overleed in 1942 tijdens de Holocaust. Om die reden keurt Mainz antisemitisme ten zeerste af

:

VOETBALPRİMEUR: El Ghazi moet soap afwachten zonder trainer: Mainz neemt afscheid van coachFSV Mainz heeft afscheid genomen van de trainer Bo Svensson. De coach van onder andere Sepp van den Berg en Anwar El Ghazi zou in samenspraak met de clubleiding de club hebben verlaten. Mainz is de huidige hekkensluiter van de Duitse Bundesliga.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: El Ghazi terug bij Mainz zonder trainer: hekkensluiter neemt afscheid van coachFSV Mainz heeft afscheid genomen van de trainer Bo Svensson. De coach van onder andere Sepp van den Berg en Anwar El Ghazi zou in samenspraak met de clubleiding de club hebben verlaten. Mainz is de huidige hekkensluiter van de Duitse Bundesliga.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: Lichtpuntje voor El Ghazi: coach die achter statement van Mainz stond vertrektFSV Mainz heeft afscheid genomen van de trainer Bo Svensson. De coach van onder andere Sepp van den Berg en Anwar El Ghazi zou in samenspraak met de clubleiding de club hebben verlaten. Mainz is de huidige hekkensluiter van de Duitse Bundesliga.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALZONENL: El Ghazi krijgt andere trainer, mocht Mainz hem in genade aannemenAnwar El Ghazi krijgt bij 1. FSV Mainz te maken met een andere trainer, mocht de vleugelaanvaller op korte termijn terugkeren. De hekkensluiter in de Bundesliga heeft namelijk besloten om de samenwerking met trainer Bo Svensson in goed overleg en per direct te beëindigen.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »

NOSSPORT: Voetballer El Ghazi ontslagen bij Mainz na pro-Palestijnse post op social mediaDe oud-speler van Ajax en PSV is door de Duitse club met onmiddellijke ingang de laan uit gestuurd.

Bron: NOSsport | Lees verder »

NOS: Voetballer El Ghazi ontslagen bij Mainz na pro-Palestijnse post op social mediaDe oud-speler van Ajax en PSV is door de Duitse club met onmiddellijke ingang de laan uit gestuurd.

Bron: NOS | Lees verder »