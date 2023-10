Eis: 20 maanden cel voor online seksueel misbruik 12-jarig meisje

'Hij heeft haar kind-zijn afgepakt. Ze zat nog maar op de basisschool', zei de officier van justitie over het online seksueel misbruiken van een 12-jarig meisje door een 37-jarige man uit Assen. Tegen de man is een celstraf van 20 maanden geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Het meisje dacht in februari 2019 dat ze chatte met een 14-jarige Ben. In werkelijkheid was het de toen 32-jarige Assenaar, die als bewijs een foto van een jonge jongen meestuurde.

Appen in de nacht De schok was enorm toen het een man van in de dertig bleek te zijn. De Assenaar werd in maart 2019 aangehouden en verhoord. In die zes weken stuurde hij het meisje 21.000 appjes. Die werden steeds dwingender van toon. Uit de telefoongegevens bleek dat de man ook rond middernacht met het kind appte, tot vroeg in de ochtend. Tijdsverloop Het gebeurde vaak dat het meisje op school in slaap dommelde. De Assenaar bleek nog eens 30.000 kinderporno-afbeeldingen te bezitten.

Nederland Headlines

Lees verder:

RTVDrenthe »

De beste speech van de maand: oktober 2023Iedere maand kiest De Nieuws BV de beste speech van de maand. Deze maand wordt het oordeel geveld door Julia Wouters van Leading Women en Jurjen van den Bergh van De Goede Zaak. Lees verder ⮕

Oekraïne wil tienduizenden drones per maand makenIn dit liveblog lees je de belangrijkste ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne. Lees verder ⮕

Cody Gakpo staat voor rentree bij Liverpool na bijna een maand blessureleedLiverpool kan donderdag in het Europa League-duel met Toulouse weer over Cody Gakpo beschikken. De 24-jarige aanvaller is hersteld van de knieblessure die hem bijna een maand aan de kant hield. Lees verder ⮕

Gitarist van Top Gun-soundtrack bij Avond van de FilmmuziekDe Amerikaanse muzikant Steve Stevens is toegevoegd aan de line-up van de Avond van de Filmmuziek in de Amsterdamse Ziggo Dome. De gitarist van de Top Gun-soundtrack is volgende maand bij alle drie de shows aanwezig. Lees verder ⮕

Het deed Jacqueline Govaert 'verschrikkelijk veel pijn' toen Bram Krezip verlietAl bijna een maand stelt de Nederlandse drummer Bram van den Berg zich voor als bandlid bij U2. In Las Vegas bewijst hij avond op avond een echte aanwinst voor de popgroep te zijn. Reden genoeg voor zijn eigen bandje Krezip om eens langs te wippen. Inmiddels zijn Jacqueline Govaert en Co. Lees verder ⮕

Vermoedelijke XI Feyenoord: Slot start met twee Champions League-debutantenJustin Bijlow en Santiago Gimenez staan woensdagavond voor hun debuut in de Champions League wanneer Feyenoord het in De Kuip opneemt tegen Lazio. Bijlow was de een kleine twee maanden geblesseerd, maar maakte eerder deze maand zijn rentree, terwijl Gimenez de eerste groepsduels van Feyenoord moest missen vanwege een schorsing. Lees verder ⮕