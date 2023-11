Eindhovenaren winnen overtuigend met 0-6

De Eindhovenaren wonnen overtuigend met 0-6 en beleefden daarmee een goede generale repetitie in aanloop naar het cruciale duel metDe trefzekere Schouten wordt op de persconferentie na afloop gevraagd of het lekker is om met 0-6 te winnen, of dat een dergelijk ruime overwinning wellicht ook een beetje zand in de ogen strooit."Dat is heel moeilijk te zeggen", antwoordt Schouten.

"Aan de ene kant is het lekker dat je heel de tweede helft tegen tien man speelt en dat de intensiteit wel wat lager ligt natuurlijk. Maar aan de andere kant ben je vandaag ook niet heel erg uitgedaagd. Dat zal woensdag wel anders zijn."Verstappen vlamt naar sprintzege in Brazilië met Norris in zijn kielzo

:

NOS: KNSB past selectie wereldbekerwedstrijd Japan aan na afzeggen ploeg SchoutenDe Nederlandse schaatsbond vult de selectie aan omdat de ploeg AH-Zaanlander had besloten geen Nederlandse schaatsers naar de wedstrijden in Japan te sturen.

Bron: NOS | Lees verder »

NOSSPORT: KNSB past selectie wereldbekerwedstrijd Japan aan na afzeggen ploeg SchoutenDe Nederlandse schaatsbond vult de selectie aan omdat de ploeg AH-Zaanlander had besloten geen Nederlandse schaatsers naar de wedstrijden in Japan te sturen.

Bron: NOSsport | Lees verder »

NOSSPORT: KNSB wijst vervangers aan na afzeggen ploeg Schouten en benadrukt belang wereldbekersAntoinette Rijpma-De Jong, die bij de kwalificaties naast een startbewijs voor de 3.000 meter greep, mag de afstand toch rijden door de afmelding van drie schaatssters uit de ploeg van Jillert Anema.

Bron: NOSsport | Lees verder »

NOS: KNSB wijst vervangers aan na afzeggen ploeg Schouten en benadrukt belang wereldbekersAntoinette Rijpma-De Jong, die bij de kwalificaties naast een startbewijs voor de 3.000 meter greep, mag de afstand toch rijden door de afmelding van drie schaatssters uit de ploeg van Jillert Anema.

Bron: NOS | Lees verder »

VOETBALPRIMEUR: Westerveld kan ogen niet geloven: 'Snap dat Ajax blij is dat ze hem kwijt zijn'Calvin Bassey kan ook bij Fulham nog geen potten breken. Sander Westerveld ziet de ex-Ajacied zaterdag schutteren in het Premier League-duel met Manchester United.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALZONENL: Westerveld is hard: ‘Nu snap je wel dat Ajax blij is dat ze hem kwijt zijn’Sander Westerveld is niet onder de indruk van Calvin Bassey. De 23-jarige verdediger, die afgelopen zomer van Ajax naar Fulham vertrok, neemt het op zaterdagmiddag op tegen Manchester United. Westerveld, als analist aanwezig in de studio van Viaplay, zag Bassey ongelukkig spelen in de eerste helft tegen the Red Devils.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »