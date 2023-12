Eigenaar Italiaanse vuurwerkfabriek onder huisarrest geplaatst

De eigenaar van de Italiaanse fabriek die het zware Cobra-vuurwerk produceert, is vorige week onder huisarrest geplaatst. Het vuurwerk van de fabrikant wordt veelvuldig gebruikt bij aanslagen op woningen en bedrijven in Nederland. Volgens de regionale krant Il Centro zou het huisarrest het gevolg zijn van de vondst van 120 kilo illegaal opgeslagen vuurwerk en explosief poeder. Het huisarrest zou gelden zolang het onderzoek van het Italiaanse Openbaar Ministerie loopt.

Eerder dit jaar overleed een medewerker van hetzelfde bedrijf, Di Blasio Fireworks, door een explosie op het testterrein van het bedrijf. De Nederlandse politie zegt op de hoogte te zijn van de situatie rond Di Blasio Fireworks. De Italiaanse politie en het Openbaar Ministerie in de provincie Teramo zijn vrijdag niet bereikbaar voor vragen van Nieuwsuur. Ondertussen zou Di Blasio Fireworks ook voorkomen in een Nederlands onderzoek. Het Functioneel Parket, verantwoordelijk voor dat onderzoek, laat weten dat hun werk losstaat van het huisarrest van de eigenaar van de vuurwerkfabrie





NOS » / 🏆 5. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

