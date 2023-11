Egyptische grens ging even open, maar Palestijnen in Gaza zitten vast

Maar om zo'n paspoort met alle rechten te krijgen, moet je Joods zijn, omdat de Israëlische nationaliteit officieel 'Joods' is en niet Israëlisch.' Palestijnen kunnen in veel andere landen niet zomaar aanspraak maken op staatsburgerschap. Dat komt omdat de Gazastrook en de Westoever, die samen de Palestijnse gebieden vormen, met name in het Westen niet worden erkend als onafhankelijke staat. Veel Palestijnse vluchtelingen zijn daardoor staatloos.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: Egyptische grens ging even open, maar Palestijnen in Gaza kunnen geen kant opTerwijl het grenscomplex bij Egypte opengaat voor zwaargewonde Palestijnen uit Gaza en mensen met een buitenlands paspoort, is er voor het overgrote deel van de Gazanen geen uitweg.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Negen Israëlische militairen omgekomen in Gaza • 'Deal over opening grens Gaza is rond'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Negen Israëlische militairen omgekomen in Gaza • Contact met Nederlanders in Gaza over mogelijke grensopeningVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Joodse kolonisten plegen straffeloos geweld op Westelijke JordaanoeverTerwijl de oorlog in Gaza voortduurt, voltrekt zich op de Westelijke Jordaanoever een ander drama. Joodse kolonisten voeren aanslagen uit op Palestijnen.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

NOS: 'Honderden slachtoffers nieuw bombardement Jabalia' • Eerste evacués bereiken Egyptische kant van de grensVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Lange rij lichamen na aanval op vluchtelingenkamp • 'Gewonde Palestijnen morgen naar Egypte'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕