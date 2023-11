'Eerste resultaten autopsie Matthew Perry wijzen niet op overdosis'

Er wordt massaal gereageerd in zowel binnen- als buitenland op de dood van Matthew Perry. De acteur die we voornamelijk…Prins Bernhard zakt terug in lijst Quote 500 De 'Quote 500' is weer uit, de jaarlijkse lijst met de rijkste Nederlanders. Door de crisis vallen er klappen. Zo werden…Sarah Ferguson vindt overlijden Matthew Perry 'een tragedie'

RTLBOULEVARD: Ex-verloofde Matthew Perry: opgelucht dat je nu vrede hebtMolly Hurwitz, de ex-verloofde van de overleden Friends-acteur Matthew Perry, heeft zich voor het eerst uitgelaten over zijn dood. Hurwitz schrijft in een bericht op Instagram 'opluchting' te voelen, omdat Perry nu 'vrede' heeft. Perry en Hurwitz hadden van 2018 tot 2021 een relatie.

RTLBOULEVARD: Comedy Central plaatst tekst over Matthew Perry bij afleveringen FriendsDe zender Comedy Central, die in Nederland herhalingen van hitserie 'Friends' uitzendt, heeft de afleveringen voorzien van een extra tekst na het overlijden van hoofdrolspeler Matthew Perry. Rechtsboven in beeld staat nu de zin 'In loving memory of Matthew Perry'.

RTLBOULEVARD: Charlie Puth brengt eerbetoon aan Matthew PerryCharlie Puth heeft tijdens een van zijn shows een eerbetoon gebracht aan acteur Matthew Perry. De 31-jarige Amerikaanse zanger en pianist vertolkte zondag tijdens zijn show in Melbourne (Australië) het themalied I'll Be There For You van de serie Friends, waarin Perry de rol van Chandler Bing op zich nam.

RTLBOULEVARD: Friends-cast reageert op overlijden Matthew Perry: 'Kapot van'Twee dagen na het plotselinge overlijden van Matthew Perry hebben de overige vijf hoofdrolspelers uit 'Friends' voor het eerst op het verlies gereageerd. Jennifer Aniston (54), Courteney Cox (59), Lisa Kudrow (60), Matt LeBlanc (56) en David Schwimmer (56) zijn er kapot van, laten ze in een statement weten aan 'People'.

RTLBOULEVARD: Friends-titelsong massaal beluisterd na overlijden Matthew PerryDe titelsong van de populaire serie Friends, genaamd I'll Be There For You, wordt massaal beluisterd na het overlijden van Friends-acteur Matthew Perry. Dat schrijven Amerikaanse media, die naar de cijfers van audiostreamingdienst Spotify en videodienst YouTube hebben gekeken.

