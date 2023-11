Eerste podiumplek voor Moto3-coureur Veijer: 'Jongen voor de toekomst'

Het is Moto3-coureur Collin Veijer eindelijk gelukt: bij de grand prix van Thailand eindigde hij zondagochtend als derde, zijn eerste podiumplek. Een plek bij de beste drie zat er al een tijdlang aan te komen voor de 18-jarige Nederlander, vertelt verslaggever Hans van Loozenoord."Dit is een jongen voor de toekomst."

"Volkomen verdiend. Eigenlijk had er nog wel meer ingezeten. Misschien had hij deze race gewoon moeten winnen", zegt Van Loozenoord, die de snelle ontwikkeling van de 18-jarige Veijer op de voet volgt."Ik denk dat hij van alle coureurs de meeste ronden aan de leiding heeft gelegen."

In de laatste ronde ging het mis voor Veijer: motorproblemen."Hij wist 'm op hoge snelheid nog heel netjes op te vangen, maar zakte daardoor terug naar de vierde plek." Veijer eindigde dit seizoen al drie keer als vierde in de Moto3. Met zijn derde plek staat er voor voor het eerst in zeven jaar weer een Nederlander op het Moto3-podium."Hij kwam in de laatste ronde terug en passeerde nota bene koploper in het wereldkampioenschap Jaume Masiá. headtopics.com

"Dit is een jongen voor de toekomst. Ik zie hem in staat om bij de laatste drie grands prix ook nog minimaal één of twee keer een podiumplaats te pakken en ook wel hoger dan de derde plek."In de koningsklasse van de motorsport, de MotoGP, moest Jorge Martín winnen om zijn achterstand op Francesco Bagnaia, koploper in het klassement, te verkleinen."Dat heeft Martín gedaan. Hij won gisteren al de sprintrace en vandaag won hij ook het grote evenement.

Bagnaia kwam op het Chang International Circuit als derde over de finish, maar schoof een plekje op na diskwalificatie van Brad Binder, die oorspronkelijk als tweede was geëindigd - de Zuid-Afrikaan had de track limits overschreden."Bagnaia hield de schade beperkt, maar zijn puntenvoorsprong is behoorlijk geslonken. Die twee gaan echt uitmaken wie wereldkampioen wordt."Elke zaterdag het beste van NPO Radio 1 in jouw mailbox. headtopics.com

