Eerste Kamer stelt besluit over sluiting gasveld Groningen uit

De Eerste Kamer heeft het besluit over wetsvoorstel om het gasveld in Groningen te sluiten uitgesteld. Dat tot grote ergernis van de Groningers zelf en Hans Vijlbrief."Stop met vertragen en behandel dit zo snel mogelijk", zegt de staatssecretaris Mijnbouw bijVijlbrief is vooral"heel boos" over dit besluit van de Eerste Kamer."Dit zag ik niet aankomen", zegt de staatssecretaris. Het zou volgens Vijlbrief kunnen zijn dat de Eerste Kamer nog vragen heeft. Maar het zou ook om een andere reden.

"Het kan zijn dat er een afspraak ligt tussen formerende partijen om dit tegen te houden. Dat zou een grote schande zijn.""Als dit een afspraak is om dit tegen te houden, wordt er over de rug van Groningers een politiek spelletje gespeeld", vervolgt Vijlbrief. Hij benadrukt dat het"gevaarlijk" is om het gasveld open te houden."Zodra dit wetsvoorstel door de Eerste Kamer heen is, wordt het gasveld zo snel mogelijk geslote

