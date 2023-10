Een toevalstreffer: wolvengehuil vastgelegd

Wolven zijn schuw en zullen mensen mijden, de kans een wolf te zien is daarom niet zo groot. De dieren horen is wel een mogelijkheid. 'Het geluid draagt ver en wolven huilen regelmatig', aldus wolvenexpert Hans Hasper. Ecoloog Peter Venema kreeg onlangs de kans het wolvengehuil vast te leggen. In Drenthe leven twee wolvenroedels.

Familie De jongen spelen veel met elkaar en leren het jagen van hun ouders. 'De jongen zijn nog niet steeds met de ouders op pad', legt Venema uit. 'De ouders jagen veel samen en laten de jongen dan urenlang alleen. De opname is van het moment dat de hele roedel weer bij elkaar komt. De familiebanden worden aangehaald. Het was puur toeval en geluk om zo'n moment te treffen en op te nemen.

