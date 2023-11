Een kaartje sturen naar de hemel: tientallen mensen gedenken overleden dierbaren in Assen

Ondanks het kille herfstweer kwamen gisteravond ruim honderd mensen naar de herdenkingsavond Alom Gedenken op begraafplaats De Boskamp in Assen. Op de vijftiende editie van de herdenkingsavond voor overleden dierbaren, konden nabestaanden nog een keer zeggen wat in levende lijve niet meer kon. Op de sfeervol verlichte begraafplaats De Boskamp zochten mensen elkaar op om gezamenlijk stil te staan bij hun verloren geliefden. Wind en regen speelden met het vuur van fakkels en de vele graflichten.

Een postzegel was niet nodig. De post wordt ieder jaar symbolisch verbrand. Rondom de rotonde op de begraafplaats stonden verlichte papieren zakken met daarop een afgebeelde foto of tekst, die herinnerden aan de overledenen. Ook waren er kraampjes waar men een graflicht of steentje kon krijgen. Muziek en dans Aanvankelijk zou longarts en schrijver Sander de Hosson van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen het openingswoord doen.

