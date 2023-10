Een jaar Twitter onder Musk: grillen, rellen en desinformatie

Een jaar geleden stapte Elon Musk het hoofdkantoor van Twitter binnen met een wastafel, met de woorden: 'Let that sink in' (sink is Engels voor wastafel). De miljardair trapte zo op onorthodoxe wijze een allesbehalve normaal eerste jaar af als Twitter-eigenaar. Inmiddels heeft het sociale platform een nieuwe naam (X), zijn er volop zorgen over desinformatie en is er nog slechts een plukje van het originele personeelbestand over.

Het duurde bijna een half jaar, tot mei, voordat het platform daadwerkelijk een nieuwe leider had: Linda Yaccarino, eerder werkzaam als advertentiedirecteur bij NBCUniversal. Musk is sindsdien 'chief technology officer', maar in de praktijk gewoon de baas. Zo was het Musk die in juli plotsklaps meldde dat de naam Twitter zou verdwijnen, inclusief het beroemde blauwe vogeltje. Sindsdien gaat Twitter door het leven als X.

Nederland Headlines

Lees verder:

NOS »

'Brobbey was een uitzondering, maar Leipzig is een goede springplank'Lees meer Lees verder ⮕

25 jaar Stemwijzer: een vloek of een zegen?Deze week is de 25e Stemwijzer online gekomen voor de verkiezingen in november. Bij stemhulp-websites zoals Stemwijzer, kunnen kiezers hun politieke voorkeur testen aan de hand van stellingen. Lees verder ⮕

De podcast 'Zwermelingen' over een mysterieus dagboekOp een dag vindt Sander Schattefor tijdens zijn wandeling in een groot bos in Venlo een pakketje met een bijbel, verregende pasfoto's en een dagboek van een vrouw, in het Pools. In de podcast 'Zwermelingen' gaat Sander met podcastmaakster Naomi Steijger op zoek naar de schrijfster van het dagboek. Lees verder ⮕

Verloren dagboek in bossen Venlo legt erbarmelijke omstandigheden van arbeidsmigranten blootSander Schattefor stuit tijdens zijn wandelingen door een groot bos in Venlo regelmatig op verlaten slaapplaatsen en achtergelaten spullen van dakloze arbeidsmigranten. Op een dag vindt hij een pakketje met een bijbel, verregende pasfoto's en een dagboek van een vrouw. Lees verder ⮕

Enorme chaos na achtervolging: man raakt fietsers, auto op de kopIn Tilburg heeft een achtervolgde bestuurder donderdagochtend na elf uur voor een enorme chaos gezorgd. De man reed daarbij honderden meters over een fietspad, raakte daar twee fietsers en sloeg na een botsing met een boom en een huis over de kop. Hij probeerde daarna te voet op de vlucht te slaan, maar werd direct aangehouden. Lees verder ⮕

Zware crash na politie-achtervolging, bekijk hier de beeldenEen achtervolging, dwars door Tilburg, heeft donderdagmorgen voor een enorme ravage gezorgd. De man reed honderden meters over het fietspad van de Goirkestraat, raakte daar twee fietsers en sloeg na een botsing met een boom en een huis over de kop. De politie wist de 36-jarige man snel in de boeien te slaan. Lees verder ⮕