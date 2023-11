‘Een dieptepunt dat we bij Ajax 3 backs halen omdat we die niet kunnen opleiden’

“We worden, of werden, geroemd om de spelers die doorbraken uit de opleiding”, vervolgt Musampa. “Dat gaat mijns inziens al veel langer fout, maar dat werd nog gecamoufleerd. Daarom is deze wake up call misschien wel goed.”De voormalig vleugelaanvaller van onder meer Ajax, Malaga en Manchester City zegt te hopen op een revolutie bij de Amsterdammers. “Van onderuit naar boven moet alles worden schoongemaakt.

De jeugdopleiding is van essentieel belang, meent Jonk. “Je moet als club de juiste mensen zoeken om het erfgoed te bewaken. En de jeugdopleiding moet – net zoals hier bij FC Volendam – te allen tijde een van de pijlers zijn. En als je dat goed in je beleid verankert, kan er nooit discussie ontstaan."Kiki Musampa hoopt op een revolutie bij Ajax. De Amsterdammers treden donderdagavond als hekkensluiter van de Eredivisie aan tegen FC Volendam.

