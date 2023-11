Edson Olf: 'Bij1 schuwt geen controversiële standpunten'

Van alle nieuwe lijsttrekkers is Edson Olf van Bij1 misschien wel de meest onbekende, maar dat ziet hij niet als een nadeel. In tegendeel."Ik vind dat een voordeel", vertelt hij in het Radio 1 Journaal."Mensen zijn heel nieuwsgierig en dat is goed, want dan gaan ze vragen stellen. Ze zijn nieuwsgierig wat de partij gaat brengen en waar ik en Bij1 voorstaan. Daarbij opereer ik graag vanuit de luwte; de underdogpositie.

Olf is de eerste lijsttrekker die in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen te gast is in het Radio 1 Journaal. Dat hij als vrij onbekende lijsttrekker de spits mag afbijten is 'extra spannend'."Mensen zijn benieuwd naar wie ik ben en waar ik voor sta." En vooral ook: waar wijken zijn standpunten af van voorganger Sylvana Simons?"Ik ben nog geen afwijkende standpunten tegenkomen", vertelt Olf.

Simons is een politicus die harde woorden niet schuwt."Het moet soms schuren om tot iets moois te komen, wrijving maakt glans", reageert Olf. Bij1 schuwt geen controversiële standpunten, zoals Israël/Palestina of zoals in het racisme/discriminatie-debat. Dat blijven we doen, maar dan met een ander gezicht."De partij laat duidelijk merken achter de Palestijnen te staan."Daar hebben we een heel duidelijk standpunt ingenomen, als een van de weinige partijen. headtopics.com

"Ik zeg niet dat ik het daarmee goedkeur - wij betreuren alle leed van alle mensen - maar we moeten daarnaar kijken. Als we mensen laten leven in onrecht, komen ze in verzet. Als mensen worden onderdrukt, ontstaat er geweld. Als Nederland moeten we zorgen voor een rechtvaardige wereld, zodat er geen geweld ontstaat."Door het conflict in Gaza neemt de polarisatie in Nederland toe, iets wat ook Bij1 ziet.

