Edin Dzeko met zuivere hattrick belangrijk voor nog altijd foutloos Fenerbahçe

werd de grote held van Fenerbahçe: de Bosniër was goed voor een hattrick.

Nog voor rust verdubbelde Fenerbahçe de score. Ifran Can Kahveci scoot de bal van een afstandje buiten bereik van de doelman.de score nog verder uit. Sebastian Szymanski werd de diepte ingestuurd en legde panklaar af op Dzeko, die binnentikte: 0-3. Het was voor de Bosniër alweer zijn achtste goal van het seizoen. Kadioglu kreeg even later een assist achter zijn naam. De mee opgekomen back legde klaar voor Dzeko, die van dichtbij binnentikte: 0-4.

Ziyech viert Süper Lig-rentree met zege; Kluivert dankt Balotelli en NiangGalatasaray heeft een zwaarbevochte zege geboekt in de Turkse Süper Lig. De ploeg van trainer Okan Buruk won dankzij een fortuinlijke treffer van Sérgio Oliveira met 0-1 bij Çaykur Rizespor. Dankzij de driepunter neemt Galatasaray de koppositie voorlopig over van het nog foutloze Fenerbahçe, dat deze speelrode nog in actie moet komen. Lees verder ⮕

LIVE: Galatasaray herpakt zich met terugkerende Ziyech (gesloten)In de Süper Lig speelt het Galatasaray van Hakim Ziyech zaterdag om 16:00 tegen Rizespor. Cim Bom staat twee punten achter op rivaal en koploper Fenerbahce, en zal zich willen revancheren voor de 1-3 thuisnederlaag die het in de Champions League leed tegen Bayern München. Lees verder ⮕

Borussia Dortmund toont veerkracht maar weet niet te winnen in FrankfurtBorussia Dortmund heeft duur puntenverlies geleden in de Bundesliga. De ploeg van trainer Edin Terzic kon op bezoek bij Eintracht Frankfurt een 2-0 én 3-2 achterstand slechts deel goedmaken: 3-3. Door het gelijkspel blijft Dortmund steken op plek vier en laat het na over VfB Stuttgart heen te klimmen. Frankfurt staat zevende. Lees verder ⮕

Edin Dzeko met zuivere hattrick belangrijk voor nog altijd foutloos FenerbahçeFenerbahçe heeft de ongeslagen status in de Süper Lig zondagavond uitgebreid. Op bezoek bij Pendikspor waren de Gele Kanaries met 0-5 te sterk. Edin Dzeko werd de grote held van Fenerbahçe: de Bosniër was goed voor een hattrick. Dankzij de overwinning blijft de ploeg van Ismail Kartal foutloos met dertig punten uit tien duels. Lees verder ⮕