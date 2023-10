ECB trapt op de rem na reeks van tien renteverhogingen

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde het belangrijkste rentetarief in september naar 4 procent, het hoogste niveau ooit. De eerdere renteverhogingen waren bedoeld om de hoge inflatie te bestrijden. Maar nu blijft de rente dus op 4 procent staan. Een hogere ECB-rente werkt door in rentes voor leningen en spaarproducten bij banken. Hoe hoger de rente, hoe minder aantrekkelijk het voor bedrijven en consumenten wordt om te lenen.

Bovendien neemt de vraag naar leningen bij banken flink af, bleek eerder deze week. Dat kan een teken zijn dat de inflatie nog verder zal zakken. Aangezien renteverhogingen de economie pijn kunnen doen, is de ECB terughoudend met nieuwe ingrepen. Want een rem op de bestedingen van consumenten en bedrijven remt ook de economische groei. En de ECB wil de economie zo min mogelijk schaden.

