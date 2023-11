Dylano moest even naar de wc en redt zijn buurvrouw uit brandend huis

Dylano zou met zijn ouders uit gaan eten, maar hij maakte nog een tussenstop in zijn ouderlijk huis om naar het toilet te gaan. Hij wilde vervolgens in de auto stappen naar een restaurant, maar dat liep anders."Ik hoorde ineens geschreeuw", vertelt Dylano."Iemand riep om hulp. Het ging niet goed daar. Er kwam enorm veel rook uit het huis."

Hij wachtte geen moment:"Ik rende naar de voordeur en klopte op de deur, maar er kwam geen reactie. Ik moest nog een paar keer door de brievenbus roepen. Het duurde lang voordat ze opendeed." Ook andere buren haastten zich naar de voordeur.De buurvrouw wilde terug naar binnen lopen, merkte hij."Ze was helemaal in shock en wilde misschien nog spullen pakken of de brand blussen. Dat ging nooit lukken, zag ik meteen. Ik pakte haar even bij de arm en nam haar mee naar buiten.

"Daarna ging het heel snel. Je zag de vlammen al naar boven schieten", vertelt Dylano."Het was heel heftig. Het besef begint langzaam te komen", zegt hij aangedaan. Het huis is onbewoonbaar. Ook Dylano en zijn ouders kunnen nog niet naar huis: zij wonen voorlopig op een vakantiepark. Hoe lang dat gaat duren is nog onduidelijk. headtopics.com

Een heldendaad vindt Dylano wat veel eer, zo reageert hij nuchter."Ze deed zelf de deur open. Mensen denken dat ze op de grond lag en ik haar uit het huis hebt gesleept. Dat was niet zo. Ik was gewoon op het juiste moment op de juiste plaats." Hij geeft wel toe:"Ik zou niet willen weten hoe het was afgelopen, als ik er niet was geweest."Buurtbewoners denken daar heel anders over:"Hij verdient gewoon een lintje", zegt Marcel Beekman.

Hoe het precies met de vrouw gaat is onduidelijk. Volgens meerdere buurtbewoners ligt ze nog altijd in het ziekenhuis. Ze zou naar een verzorgingshuis gaan. Buurtbewoners noemen haar 'oma' Grietje en zeggen dat ze ongeveer 78 jaar oud was. Dylano:"Ik heb de buurvrouw nog niet gesproken of gezien, maar het gaat naar omstandigheden goed." headtopics.com

Treffen tussen PSV en Ajax stilgelegd doordat supporter gereanimeerd moet wordenHet treffen tussen PSV en Ajax is na een half uur stilgelegd door een vreselijk moment op de tribune. Een supporter van PSV moet gereanimeerd worden. De doktoren van PSV en Ajax snelden naar de bertreffende supporter toe. De fan is inmiddels bij kennis, zo is duidelijk. Lees verder ⮕

Live: Sparta Rotterdam - RKC Waalwijk, Zaterdag 28 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Sparta Rotterdam tegen RKC Waalwijk (Eredivisie) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers. Lees verder ⮕

LIVE: Sparta Rotterdam ontvangt RKC Waalwijk in vorm op Het KasteelRKC Waalwijk gaat zaterdagavond op bezoek bij Sparta Rotterdam. De Kasteelheren wachten al drie wedstrijden op een zege, terwijl RKC drie van de vier laatste duels gewonnen heeft. Praat mee in de live-omgeving van VoetbalPrimeur! Lees verder ⮕

Grote reünie met RKC Waalwijk eindigt in overwinning voor SpartaSparta weet na drie wedstrijden zonder overwinning eindelijk weer eens te winnen. Tegen RKC wordt het 2-0 voor de thuisploeg. Lees verder ⮕

Grote reünie met RKC Waalwijk eindigt in overwinning voor SpartaSparta weet na drie wedstrijden zonder overwinning eindelijk weer eens te winnen. Tegen RKC wordt het 2-0 voor de thuisploeg. Lees verder ⮕

RKC komt met positief nieuws over Vaessen: ‘Hij staat weer op het trainingsveld’Etienne Vaessen staat weer op het trainingsveld bij RKC Waalwijk. Dat heeft Frank van Mosselveld, algemeen directeur van de club, zaterdagavond bevestigd tegenover ESPN. Vaessen raakte eind september bewusteloos in het Eredivisie-duel met Ajax, na een botsing met Brian Brobbey. Lees verder ⮕