Dutch Design Week: groene architectuur van schimmeldraden

Daar presenteerde Mycelium Material deze nieuwe ontwikkeling op het gebied van groene architectuur: schimmeldraden als grondstof voor allerlei producten.

De schoonheid van de snackbarEindhoven staat deze week weer in het teken van de Dutch Design Week. Fotograaf Luuk Hoevenaars maakt al vijf jaar lang foto's van snackbars en exposeert op de Dutch Design Week. Hij vertelt over zijn fototentoonstelling waarin hij de Nederlandse frituu rcultuur in beeld brengt in Villa VdB.

25 jaar Stemwijzer: een vloek of een zegen?Deze week is de 25e Stemwijzer online gekomen voor de verkiezingen in november. Bij stemhulp-websites zoals Stemwijzer, kunnen kiezers hun politieke voorkeur testen aan de hand van stellingen.

'Brobbey was een uitzondering, maar Leipzig is een goede springplank'

De BLVD Podcast #44: een verjaardag in vier quotes en Eloises spijtige sportkeuzesWe hebben iets te vieren deze week: De BLVD Podcast bestaat één jaar.

2,2 Miljoen voor een stel duiven. Hoe dan?Deze week werd bij veilingsite PIPA een aantal sportduiven verkocht voor maar liefst 2,2 miljoen euro. Hoe kunnen die bedragen voor een duif zó hoog zijn? Veilingmeester en duivenmelker Sjoerd Lei vertelt dat het een investering is: 'Als je een bijzondere duif hebt, willen mensen daar een jonkie van kopen.

Enorme chaos na achtervolging: man raakt fietsers, auto op de kopIn Tilburg heeft een achtervolgde bestuurder donderdagochtend na elf uur voor een enorme chaos gezorgd. De man reed daarbij honderden meters over een fietspad, raakte daar twee fietsers en sloeg na een botsing met een boom en een huis over de kop. Hij probeerde daarna te voet op de vlucht te slaan, maar werd direct aangehouden.