Dure beveiligers en voedingscoach zorgen voor flink verlies bij MVV

'In het verleden konden hier eigen stewards voor worden ingezet. Nu deze er bijna niet meer zijn, moeten externe (dure) beveiligers worden ingehuurd. Verder waren er extra uitgaven door de komst van een voedingscoach en de aanpassingen in de voorzieningen voor de spelers. Ook was er een verhoging in de aanschaf van nieuwe kleding. Omdat MVV overstapte van Masita naar Nike moesten alle MVV-teams voorzien worden van nieuwe outfits.

MVV staat momenteel zestiende in de KKD. Maandag speelde de ploeg van trainer Maurice Verberne met 1-1 gelijk bij Jong FC Utrecht.

