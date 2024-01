Duizenden mensen in Rusland steunen liberale politicus voor presidentsverkiezingen

In heel Rusland staan al dagenlang duizenden mensen in de rij om hun steun te geven aan de liberale politicus Boris Nadezjdin, die wil meedoen aan de presidentsverkiezingen van 17 maart. Daarvoor heeft hij minstens 100.000 handtekeningen nodig, uit alle delen van het land. De weinig charismatische 60-jarige Nadezjdin is voor het brede publiek vooral een onbekende, hoewel hij al sinds het begin van de jaren negentig actief is in de landelijke en regionale politiek.

Hij heeft in zijn loopbaan met diverse partijen samengewerkt. Maar nu is hij de enige potentiële kandidaat die zich openlijk uitspreekt tegen het Russische optreden in Oekraïne. Dat biedt Russen die het daarmee eens zijn voor het eerst sinds de Russische inval de mogelijkheid legaal en veilig hun standpunt kenbaar te maken, simpelweg door in de rij te gaan staan en een handtekening te zetten. Ze hebben daar massaal gebruik van gemaakt en dat biedt een opmerkelijk schouwspel





