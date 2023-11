'Duizenden Gazanen breken in bij hulpcentra voor levensmiddelen' • Iran: Israël heeft rode lijn overschreden

Duizenden inwoners van Gaza hebben ingebroken bij verschillende distributiecentra van de Palestijnse vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNRWA). De menigte was uit op meel en andere 'basale overlevingsmiddelen', meldt de organisatie. 'Dit is een zorgwekkend teken dat de openbare orde in het gedrang komt na drie weken oorlog en een zware belegering van Gaza', aldus de UNRWA in een verklaring. 'De mensen zijn doodsbang, gefrustreerd en wanhopig.

Ze voelen zich allen, afgesneden van hun familie in Gaza en de rest van de wereld.' De hulptoevoer naar Gaza is gestokt sinds Israël de Palestijnse enclave begon te bombarderen als reactie op een dodelijke aanval van de militante groepering Hamas op 7 oktober. Er zijn enkele hulpkonvooien de grens met Egypte overgestoken, maar veel minder dan voor de oorlog het geval was. Het waren er volgens UNRWA slechts tachtig de afgelopen dagen, terwijl er voorheen honderd per dag arriveerden.

