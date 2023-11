Duitse verdediger Bella-Kotchap mogelijk tot winterstop uitgeschakeld

gehoop had. De Duitse verdediger sukkelt al langere tijd met blessures en lijkt ook nu weer tot de winterstop uit de roulatie. Toch houdt ook Peter Bosz vertrouwen in de Duitse mandekker.Bella-Kotchap is onlangs geopereerd aan een schouderblessure en de verwachting is dat hij tot de winterstop nodig is om te revalideren. Mocht dit ook daadwerkelijk zo zijn, dan speelde hij in de eerste seizoenshelft slechts vijf duels voor PSV.

De Eindhovenaren hebben Bella-Kotchap maar voor één seizoen gehuurd van Southampton, dus klonken er al geluiden of hij überhaupt nog wel in actie zou komen voor PSV. "Ik weet niet precies wanneer hij weer kan trainen", vertelde Bosz op zijn laatste persconferentie over de blessure van Bella-Kotchap. De coach is er ook van overtuigd dat de Duitse centrumverdediger gewoon nog in actie zal komen voor PSV."Hij is een speler van ons en we kijken hoe snel hij terug is. De club probeert hem in ieder geval zo goed mogelijk te helpen."Wedde

Martina Voss-Tecklenburg meldde zich ziek na de vroege uitschakeling van Duitsland op het WK. Interim-coach Horst Hrubesch neemt haar taken nu helemaal over.

Mamadou Sakho is ondanks een doorlopend contract per direct vertrokken bij Montpellier. De 33-jarige verdediger zou zijn trainer volgens L'Équipe hebben geslagen met een bezemsteel, als gevolg van een woordenwisseling.

