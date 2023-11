Duitse politicus doet aangifte tegen Mazraoui vanwege pro-Palestijns bericht

'De boodschap 'Help onze onderdrukte broeders in Palestina, zodat ze de overwinning kunnen behalen' kan alleen maar worden opgevat als goedkeuring van de acties van Hamas. Het goedkeuren van misdaden tegen de mensheid is strafbaar', zegt Beck tegen Bild. 'Ook na Mazraoui's excuses kunnen we het hier niet zomaar bij laten zitten. Bayern is hier slecht mee omgegaan. Ik hoop dat de rechterlijke macht de clubleiding bewust zal maken van de impact van deze kwestie.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOSVOETBAL: El Ghazi spreekt verklaring eigen club Mainz over Gaza tegen, aangifte tegen MazraouiDe controverse met Nederlands/Marokkaanse voetballers in Duitsland is nog niet voorbij.

Bron: NOSvoetbal | Lees verder ⮕

NOS: El Ghazi spreekt verklaring eigen club Mainz over Gaza tegen, aangifte tegen MazraouiDe controverse met Nederlands/Marokkaanse voetballers in Duitsland is nog niet voorbij.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: El Ghazi spreekt verklaring eigen club Mainz over Gaza tegen, aangifte tegen MazraouiDe controverse met Nederlands/Marokkaanse voetballers in Duitsland is nog niet voorbij.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NOS: Duitse AfD-politicus gearresteerd na klachten over nazigroet in studentenhuisDaniel Halemba worden geïnstalleerd in het deelstaatparlement van Beieren. Daardoor zou hij immuniteit krijgen.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NUSPORT: Simons met titelverdediger Leipzig uitgeschakeld in Duitse beker door WolfsburgVoormalig FC Twente-aanvaller Václav Cerný maakt in het DFB-Pokal-duel met RB Leipzig zijn eerste doelpunt voor VfL Wolfsburg.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

NUSPORT: Duitse politicus opgepakt voor nazisymbolen, uren voor zijn immuniteit ingaatDe Duitse AfD-politicus Daniel Halemba (22) is gearresteerd op beschuldiging van het in bezit hebben van nazisymbolen. De man werd eerder deze maand gekozen in het Beierse parlement. Opvallend: zijn arrestatie was een paar uur voor hij parlementair onschendbaar zou zijn.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕