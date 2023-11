Duitse pers ziet van Twente overgekomen aanwinst 'stralen': 'Held van de avond'

'Het was de eerste Wolfsburg-treffer ooit voor Cerny, die ook enorm belangrijk was.' De Süddeutsche Zeitung ziet dat de goal een welkome opsteker was voor de oud-aanvaller van Ajax, FC Utrecht en FC Twente. 'Dit seizoen had hij nog vooral pech, maar met een krachtig schot kwam de van FC Twente overgekomen aanvaller tot scoren.'Het lokale Wolfsburger Allgemeine Zeitung beschrijft de goal van Cerny als een 'hamer' in het doel van Leipzig.

