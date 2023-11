Duitse oud-politicus gaat aangifte doen tegen Noussair Mazraoui

Beck is van mening dat Mazraoui met zijn post het geweld van Hamas goedkeurt."Het goedkeuren van misdaden tegen de mensheid is strafbaar", gaat de oud-politicus verder."Ook na Mazraoui’s excuses kunnen we het hier niet zomaar bij laten zitten."

Johannes Steiniger, lid van de Christlich Demokratische Union Deutschlands, wilde dat Mazraoui het land uit zou worden gezet."Lieve Bayern München: smijt hem zo snel mogelijk uit de club. Alle staatsmogelijkheden moeten worden aangewend om hem uit het land te verdrijven”, schreef hij op X.

Mazraoui werd door Bayern buiten de selectie gelaten voor het competitieduel met FSV Mainz. Tegen Galatasaray en SV Darmstadt deed hij wel weer mee. Woensdagavond neemt de Duitse recordkampioen het in het kader van de DFB Pokal op tegen FC Saarbrücken.

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.

