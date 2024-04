Duitse bekerfinale: Fortuna Düsseldorf kansloos tegen Bayer Leverkusen

De Duitse bekerfinale wordt dan toch geen festival der underdogs. Stuntminnend Duitsland had zijn hoop woensdagavond gevestigd op Fortuna Düsseldorf, maar de rood-witten hadden geen schijn van kans tegen Bayer Leverkusen nadat Jeremie Frimpong de score opende. De aanstaand kampioen krijgt op zaterdag 25 mei tegen de 1. FC Kaiserslautern de kans om de dubbel compleet te maken.

Fortuna Düsseldorf, een ouderwetse Traditionsverein, vooral bekend door de onvoorwaardelijke steun die de club geniet van de in Duitsland bijna bovenaards populaire band Die Toten Hosen, heeft een aardige geschiedenis in de DFB-Pokal: eindwinnaars in 1979 en 1980. Met wat lotinggeluk schopte de ploeg van Vincent Vermeij – in de BayArena op de bank beginnend – het tot de laatste vier, waarin Leverkusen wachtte. Die ploeg won de Duitse beker pas één keer, maar al heel snel was duidelijk dat er een uitgelezen kans op een tweede triomf zou kome

