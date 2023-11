Dubbele fouten nekken Gauff tegen Swiatek bij WTA Finals in winderig Mexico

Eerder dit jaar had ze de Poolse voor het eerst verslagen, vlak voor haar winst op de US Open. 'Een zware dag op kantoor', zo omschreef Gauff het verlies tegen Swiatek. 'Ik heb mijn hoofd er niet bij kunnen houden toen ik de kans had om de tweede set te pakken', concludeerde de pas 19-jarige Amerikaanse die recentelijk een korte pauze inlaste als gevolg van een schouderblessure. Het was haar opgevallen dat er veel stoeltjes op de tribunes in Cancun leeg waren.

