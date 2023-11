Dua Lipa hint op komst nieuw muzikaal repertoire

Dua hint al enige tijd op de komst van een single, de eerste van haar langverwachte nieuwe album. Zo haalde ze al haar berichten van Instagram, iets wat sterren vaker doen voordat ze een grote aankondiging doen, en plaatste ze later cryptische teksten als 'heb je me gemist?' bij foto's waarop te zien is dat ze tegenwoordig vurige rode lokken heeft.Dua's laatste album 'Future Nostalgia' kwam uit in maart 2020.

Eerder dit jaar scoorde ze nog wel een grote hit met het nummer 'Dance The Night', dat onderdeel is van deDua Lipa is van mening dat mensen in een relatie elkaar 'volledig eerlijk' moeten vertellen wat zij nodig hebben op…Zangeres Dua Lipa (28) denkt voorlopig nog niet aan het moederschap.

NOS Met het Oog op Morgen - Beluister EXTRA: Het beste uit het OogBeluister NOS Met het Oog op Morgen: EXTRA: Het beste uit het Oog Lees verder ⮕

Jake Paul voor het eerst bij wedstrijd Jutta Leerdam: 'Hij is er het liefst altijd'De Amerikaanse YouTube-ster Jake Paul was al vaker aanwezig bij trainingen van zijn vriendin Jutta Leerdam, maar niet eerder bij een officiële wedstrijd. Femke Kok won op de 500 meter. Leerdam werd tweede. Lees verder ⮕

Jake Paul voor het eerst bij wedstrijd Leerdam: 'Hij is er het liefst altijd'De Amerikaanse YouTube-ster Jake Paul was al vaker aanwezig bij trainingen van zijn vriendin Jutta Leerdam, maar niet eerder bij een officiële wedstrijd. Femke Kok won op de 500 meter. Leerdam werd tweede. Lees verder ⮕

Maansverduistering vanavond in het Drenthe het best te zienHoewel de maansverduistering vanavond in ons land nauwelijks te zien is door de bewolking, is die in Drenthe, Friesland en Groningen het beste te zien. Lees verder ⮕

Vinícius ook in el Clásico slachtoffer van racisme; Barcelona start onderzoekVinícius Júnior lijkt opnieuw het slachtoffer te zijn van racisme in het Spaanse voetbal. Lees verder ⮕

Vinícius ook in el Clásico slachtoffer van racisme; Barcelona start onderzoekVinícius Júnior lijkt opnieuw het slachtoffer te zijn van racisme in het Spaanse voetbal. Lees verder ⮕