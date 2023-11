Druktemaker Pieter Derks - Infantino heeft gelijk

"Na de ene oorlogsmisdaad hoor je – terecht - principiële statements over keiharde sancties, na de andere hoor je iets mompelen over het onthouden van stemmen omdat stoppen met schieten natuurlijk niet de manier is om het schieten te stoppen."

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NPORADIO1: Druktemaker Marcel van Roosmalen - Qatar is de welgestelde terroristenvriend'Qatar is een vegetarische rookworst in de erwtensoep, het deugt niet, het stinkt', zegt Marcel van Roosmalen. 'Qatar is de welgestelde terroristenvriend. Zogenaamd beschaafd, maar van binnen zo rot als een mispel.'

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Hoogleraar Peter Boelhouwer adviseert Pieter Omtzigt: 'Schaf hypotheekrenteaftrek af'Een van de grote thema’s bij de aankomende verkiezingen is de crisis op de woningmarkt. Pieter Omtzigt, partijleider van Nieuw Sociaal Contract, vroeg daarom om een analyse van hoogleraar Peter Boelhouwer. 'Er zijn heel veel problemen, die we niet heel snel kunnen oplossen,' zegt Boelhouwer in Geld of je Leven.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

VI_NL: Felle kritiek op FIFA na bevestiging van Infantino over WK in Saoedi-ArabiëLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Infantino en FIFA aangepakt na bevestiging over WK in Saudi-Arabië: 'Een schande'Diverse mensenrechtenorganisaties hebben zeer kritisch gereageerd op de bevestiging van FIFA-voorzitter Gianni Infantio dat het WK van 2034 zal worden afgewerkt in Saudi-Arabië. Ook Australië had interesse om het toernooi te organiseren, maar dat land trok zich uiteindelijk terug.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Infantino bevestigt: Saudi-Arabië mag WK 2034 na schimmig proces organiserenDe kogel is door de kerk: Saudi-Arabië gaat het WK in 2034 organiseren. In een bericht op Instagram bevestigt Gianni Infantino dat het land in het Midden-Oosten het toernooi toegewezen krijgt.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Gianni Infantino maakt via eigen kanalen organisator WK 2034 bekendHet WK van 2034 gaat worden georganiseerd door Saoedi-Arabië, zo heeft Gianni Infantino dinsdagavond bekendgemaakt. Australië, dat tot voor kort nog in de race was, heeft zich teruggetrokken, waardoor Saoedi-Arabië de enige overgebleven kandidaat is.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕