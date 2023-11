Druktemaker Ellen Deckwitz - Kieswijzer

Eigenlijk zouden we nog een extra stemkompas moeten invoeren", zegt Ellen Deckwitz."Een letterlijke kieswijzer, waarmee je kan checken welke partij nog kies is.

Hoe vaak ze bijvoorbeeld stemden waar ze voor zeiden te staan en hoe vaak ze juist het tegenovergestelde deden, met welke regelmaat ze hun principes bereid waren op te offeren voor een compromis en ga zo maar door, zodat je per club een soort integriteitsbalans kan opmaken met bijbehorende teleurstellingswaarschijnlijkheid en wisselvalligheidsindex, nou ja, het zou hoe dan ook op zijn minst informatief en op zijn best een aardige gewetenshulp zijn.

