“Kijk naar Brobbey. Die had er na 25 speelminuten al vier in kunnen leggen. Uiteindelijk maakte hij er één. Ongelooflijk. Het is iedere keer hetzelfde. Hij heeft echt veel te veel kansen nodig. Ik vraag me af of hij ooit een veelscorende spits wordt.”

“Bij Ajax is er ook gewoon geen vertrouwen aan de bal”, besluit Driessen. “Als je bijvoorbeeld ziet hoe makkelijk Sutalo de bal iedere keer inlevert. Dan Ramaj: heel goed met de voeten, maar het schiet niet op als je hem iedere keer naar de tegenstander schiet. Ávila maakt zich heel druk en heeft zogenaamd headtopics.com

Ik snap niet waarom Berghuis zoveel krediet heeft. Heeft in 3 jaar tijd amper 5 goede wedstrijden gespeeld en is de eerste die zijn kop laat hangen.Je wilt dus Brobbey eruit halen, de aanvaller die verre weg de belangrijkste rol heeft in het aanvalsplan. En wisselen voor iemand die minder sterk, snel en balvast is. Die gezien zijn lengte qua koppen niet veel beter zal zijn. Van wie (op basis van de gemaakte minuten) de handelingssnelheid lager ligt.

Mijn idee is niet dat Brobbey vervangen onderdeel is van de oplossing eerlijk gezegd. Ik denk eerder aan het gedoe bij de backs en de controleurs. Daar zit momenteel de grootste zwakte. Je ziet zelfs dat met een scorende spits AZ er met een minder elftal in staat is het PSV en Feyenoord moeilijk te maken. headtopics.com

Avila heeft Grinta? Bulllshit. Avila heeff helemaal niks. Nu zijn het heel veel miskopen maar wie Avila heeft gescout moet zich kapotschamen. Kijk ook even die 5 2 terug. Hij wordt eruit gesprint door Guus Til. Guus Til dames en heren! En ditis wat ik Maduro wel kwlaijk neem. Want in de 1e helft zag je al hoe mega slecht hij is en was het gewoon wachten op zo een 2e helft.

Driessen wijst zwakste schakel Ajax aan: 'Ongelooflijk. Iedere keer hetzelfde'Valentijn Driessen denkt dat Ajax eenvoudigerwijs van PSV had kunnen winnen als Brian Brobbey zijn kansen had afgemaakt. De journalist spreekt in een video-item zijn onvrede uit over het gebrek aan nauwkeurigheid in de afronding van de spits, die eenmaal trefzeker was in het met 5-2 verloren duel met de Eindhovenaren.

