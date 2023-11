Driessen wijst zwakste schakel Ajax aan: ‘Ongelooflijk. Iedere keer hetzelfde’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.eenvoudigerwijs van PSV had kunnen winnen als Brian Brobbey zijn kansen had afgemaakt.

“Kijk naar Brobbey. Die had er na 25 speelminuten al vier in kunnen leggen. Uiteindelijk maakte hij er één. Ongelooflijk. Het is iedere keer hetzelfde. Hij heeft echt veel te veel kansen nodig. Ik vraag me af of hij ooit een veelscorende spits wordt.”

“Er werden voldoende kansen gecreëerd en ruimtes werden gevonden achter de PSV-verdediging. Ramalho, echt, hij krijgt een 3 of een 2. Uiteindelijk kwam PSV met de schrik vrij. Met drie goals in elf minuten in de tweede helft bewijs je natuurlijk ook dat die defensie van Ajax niets voorstelt.” headtopics.com

Tijd voor Mikautadze om net zoveel speeltijd en kansen te krijgen als Brobbey. Hij werkt hard, doet zijn best, maar het kan echt niet meer. Ik lees hier eigenlijk wat alle Ajacieden denken, maar niet willen uitspreken; als als als. Dit bestaat niet in het voetbal. Je verliest met 5-2. De tweede helft is 4-0. Je staat 18e. Dat zijn de feiten op dit moment. Om dan terug te wijzen naar het verleden of naar gemiste kansen telt niet meer. Ook het wijzen naar spelers als Bergwijn, die echt wel een goede wedstrijd speelde, is triest.

Driessen fileert Ajax-aanwinst: ‘Kwam er niet aan te pas tegen een 37-jarige’Er is al enige tijd forse kritiek op de twaalf aankopen die de inmiddels weggestuurde technisch directeur Sven Mislinstat afgelopen zomer deed namens Ajax. Desondanks zien Mike Verweij en Valentijn Driessen wel enkele nieuwelingen slagen in Amsterdam. Lees verder ⮕

