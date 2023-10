Driessen vermoedt vooropgezet plan Steijn: 'Bewust zo gespeeld'

"Ik heb sterk het idee, maar dat hebben we niet boven water kunnen krijgen, dat Steijn dit bewust heeft gedaan", stelt Driessen."Als je vraagt om de sterspeler, die vijf of zes miljoen euro waard is, en de assistent-trainer, die voor zes ton is weggehaald bij Almere City en een dik contract heeft gekregen, dan kun je niet verwachten dat een bestuur van Ajax voor de trainer kiest die nauwelijks punten heeft gehaald en geen elftal kan neerzetten. Dat gaat er bij mij niet in.

"Dat wist Maurice Steijn ook", vervolgt Driessen."Hij loopt lang genoeg mee in de voetballerij om te weten dat Ajax nooit aan die eis zou voldoen, dus ik heb wel sterk het idee dat hij dit erin heeft gebracht om toch op de een of andere een breuk te forceren. Als hij zelf die breuk had veroorzaakt door te zeggen: ik stap op. Dan sta je qua afkoopsom niet sterk. Ik heb het idee, en dat hebben we niet uit de gesprekken kunnen opmaken, dat hij dit bewust zo heeft gespeeld.

Nederland Headlines

Lees verder:

VoetbalPrimeur »

Valentijn Driessen ziet nieuwe kandidaat voor Oranje en adviseert GimenezValentijn Driessen is enorm onder de indruk van Calvin Stengs. De aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller van Feyenoord was woensdagavond een van de vele uitblinkers tijdens de 3-1 zege op Lazio in de Champions League. Ook is de chef voetbal van De Telegraaf goed te spreken over Santiago Gimenez. Lees verder ⮕

Valentijn Driessen ziet nieuwe kandidaat voor Oranje en adviseert GimenezValentijn Driessen is enorm onder de indruk van Calvin Stengs. De aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller van Feyenoord was woensdagavond een van de vele uitblinkers tijdens de 3-1 zege op Lazio in de Champions League. Ook is de chef voetbal van De Telegraaf goed te spreken over Santiago Gimenez. Lees verder ⮕

Berghuis over Steijn: 'Ik denk dat hij dat zelf verteld heeft aan De Telegraaf'Steven Berghuis heeft gereageerd op het gerucht dat Maurice Steijn van hem af wilde bij Ajax. De aanvallende middenvelder maakt gehakt van de berichtgeving én zijn voormalige oefenmeester. Lees verder ⮕

Tahirovic deelt detail over Steijn-exit: 'Hij heeft de groep niet meer gesproken'Benjamin Tahirovic heeft een boekje opengedaan over de wijze waarop Maurice Steijn is vertrokken bij Ajax. De middenvelder van de Amsterdammers vertelde woensdagavond voor de camera van Veronica dat de vertrokken trainer geen uitleg heeft gegeven over zijn exit. Lees verder ⮕

Maduro ontkent spanningen in relatie met Steijn bij Ajax: 'Verhaal klopt niet'Hedwiges Maduro neemt na het ontslag van Maurice Steijn de honneurs waar als hoofdtrainer van Ajax. Hij voelde de afgelopen maanden geen spanningen in de technische staf. Lees verder ⮕

Maduro ontkent spanningen in relatie met Steijn bij Ajax: 'Verhaal klopt niet'Hedwiges Maduro neemt na het ontslag van Maurice Steijn de honneurs waar als hoofdtrainer van Ajax. Hij voelde de afgelopen maanden geen spanningen in de technische staf. Lees verder ⮕