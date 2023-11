Driessen: 'Nog niet veel anders bij Ajax sinds vertrek Steijn'

Driessen ziet dat John van ‘t Schip zijn spelers complimenten geeft en vice versa, maar volgens hem is er nog niet zo veel anders sinds het vertrek van Steijn. 'Er speelt maar één andere speler in vergelijking met het team van Hedwiges Maduro', merkt Driessen op bij de opstelling van Ajax. 'Wedstrijden tegen Volendam of Heerenveen zeggen me ook niet zoveel. Laat ze het maar tonen tegen Brighton. Daar kan je laten zien of ze daadwerkelijk gegroeid zijn.

Van 't Schip geeft spelers heel veel complimenten zoals Georges Mikautadze, maar tot nu toe speelt die nog niet.' Een hoop complimenten uitdelen aan Van 't Schip en andersom. 'Die jongen is nu twee keer goed ingevallen en heeft gescoord. Maar dat was ook maar tegen Volendam en Heerenveen. Van 't Schip vliegt het gewoon heel anders aan dan Maurice Steijn. Die zei dat alle aankopen brandhout waren en Van 't Schip geeft ze complimenten. Dat vinden die spelers lekker.'

VOETBALPRİMEUR: Driessen spot verschil tussen Van 't Schip en Steijn: 'Vinden die spelers lekker'Valentijn Driessen weigert de slingers al op te hangen na de twee overwinningen van Ajax. Dat vertelt de journalist bij De Telegraaf. Driessen ziet dat John van 't Schip zijn spelers complimenten geeft en vice versa, maar volgens hem is er nog niet zo veel anders sinds het vertrek van Steijn.

VOETBALPRİMEUR: Bergwijn geeft Steijn trap na: 'John geeft iedereen het goede gevoel bij Ajax'Steven Bergwijn ziet een grote verandering bij Ajax, sinds het vertrek van Maurice Steijn en de komst van John van 't Schip. In de aanloop naar de Europa League-wedstrijd tegen Brighton steekt de Ajax-aanvoerder zijn gevoel niet onder stoelen of banken.

VOETBALPRİMEUR: Kieft ziet Ajax-drietal opleven door vertrek Steijn: 'Zou eigenlijk niet mogen'Wim Kieft denkt dat de voltallige Ajax-voorhoede erg is opgeleefd door het vertrek van Maurice Steijn. De oud-spits zag zondagmiddag tegen sc Heerenveen (4-1 zege Ajax) zowel Steven Bergwijn, Brian Brobbey als Steven Berghuis veel meer inzet tonen dan dat ze de afgelopen maanden onder de reeds vertrokken trainer op de mat legden.

VOETBALZONENL: Wim Kieft: 'Die drie zijn echt opgelucht dat Steijn weg is bij Ajax'Wim Kieft ziet dat Steven Berghuis, Brian Brobbey en Steven Bergwijn 'voorop gaan in de strijd' bij Ajax sinds het vertrek van Maurice Steijn. Dat vertelt hij in een online video-item van Vandaag Inside. Het drietal zou opgelucht zijn door de komst van een nieuwe trainer.

VOETBALPRİMEUR: Kieft ziet Ajax-drietal opleven door vertrek Steijn: 'Zou eigenlijk niet mogen'Ik denk sowieso dat in de manier van hoe hij speelt, hij vaak wordt benadeeld. Tegenwoordig mogen ze onderhand alles bij hem doen. Trekken en om hem heen hangen. Als hij maar eventjes zijn lichaam in het gevecht gooit, dan krijgt hij hem tegen. Van wat ik zo snel zag dacht ik dat er niet zo veel aan de hand was, maar de scheidsrechter was ook vrij vlot met fluiten. Ik moet het nog een keer terugzien, maar in het algemeen vind ik wel dat er zo op hem gelet wordt.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »