Driessen hoopte op andere coach dan Van 't Schip: 'Kan wat bewerkstelligen'

, maar Valentijn Driessen had liever gezien dat Henk ten Cate de nieuwe coach was geworden.

De journalist voorziet nog een plek in het linkerrijtje voor de formatie van Van 't Schip."Ik denk dat Ajax zelfs nog Europees voetbal kan halen. Iedereen schrijft Ajax wat dat betreft al af, maar ze krijgen nu echt een eenvoudig programma. Voor zover je daar dan van kan spreken bij Ajax. Als je daar een serie neer kan zetten met Van 't Schip, dan kan het nog wel wat worden."

"En als je dan naar de wedstrijd tegen PSV kijkt", gaat hij verder,"dan zie je dat de spelers die niet ondersneeuwen de spelers met het Ajax-DNA zijn. Die lieten in ieder geval in de eerste helft nog wel wat zien. Ik kan me voorstellen dat Van 't Schip op hen vertrouwt", aldus Driessen. headtopics.com

In mijn vorige bericht Had ik gezegd dat met van t schip zelfs 5e plek niet haalbaar was. Tot dat ik even goed naar de ranglijst keek en punten verschil is zo minimaal. Conference League moet je wel halen. Maar dan moeten de knoppen ECHT daadwerkelijk omgedraaid worden.En waar baseer je dat dan op? Zelfs plek 8, en zelfs 9 bij beker winst favorieten, geeft recht op play-offs naar de Conference League. Dit Ajax wordt vast wel minimaal negende.

Conference league moet opzich nog haalbaar zijn, maar ik hoop dat in winterstop vooral al wat stappen worden gemaakt met oog op volgend seizoen. Ik hoop nog steeds dat onze nieuwe AD op 1 januari gaat beginnen, met van 't Schip heb je dan, naast dat hij nu trainer is, ook degene die het technisch beleid moet gaan neerzetten. Dat betekent dat je in de winter alvast kan beginnen met de opzet van volgende seizoen. headtopics.com

